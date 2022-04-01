اليوم.. تموين الإسكندرية: انطلاق موسم توريد القمح

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، وكيل الوزارة، انطلاق موسم تويد القمح اليوم الجمعة، الأول من أبريل ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس.

وعقد المحاسب محمد سعدالله، مؤتمر موسع ضم مزارعى الجمعيات الزراعية الكبرى في المحافظة، والمهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة وجمال عمار وكيل مديرية التموين وأمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين وقيادات مديرية الزراعة في الإسكندرية مع المزارعين واعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية الكبرى.

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وخلال الاجتماع، استعرض سعدالله ضوابط موسم توريد القمح المحلي لهذا العام، حيث يبدأ موسم توريد القمح بداية من شهر ابريل و يستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

كما شرح بنود القرار الوزاري وتطبيقه ويلزم المزارعين بتوريد 12 أردب من القمح عن كل فدان منزرع بالقمح وأسعار توريد القمح لهذا العام وفقا لدرجة النقاوة وتشكيل لجان الاستلام وأماكن الاستلام والتخزين وحظر التوريد وقصره على هذه اللجان التى يترأسها مديرية التموين و التجارة الداخلية.

وعُقدت عدة مناقشات مع المزارعين والتجار للرد على جميع الاستفسارات وتوعية الجميع بضوابط هذا العام وكيفية صرف قيمة التوريد التى يتم صرفها خلال 48 ساعة على الأكثر وقيمة الحافز المادى لمن سيورد أكثر من الحد المسموح به من التوريد.