أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: مصر كانت على شفا حرب أهلية فترة حكم الإخوان.. واتحاد الكرة: لم نتخذ قرار بالتجديد أو الرحيل لجهاز المنتخب

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مصطفى بكري: مصر كانت على شفا حرب أهلية فترة حكم الإخوان.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن لقطة بكاء محمد فؤاد، في ابريل 2013 أمام الفريق أول السيسي في ذلك الوقت كان لها أثر كبير، مؤكدا أن السيسي قد أكد أن مصر محفوظة بالمصريين".

توفيق عبدالحميد بعد عودته للفن: مرعوب وأتمنى أكون ضيف خفيف فى رمضان

كشف الفنان توفيق عبد الحميد، تفاصيل دوره فى مسلسل “يوتيرن” بعد غياب 12 عاما عن الدراما.



المترو : مد العمل ساعة إضافية خلال شهر رمضان

قال أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث بأسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، إنه تقرر مد ساعات تشغيل المترو للثانية صباحا بالخط الأول حلوان/ المرج و الخط الثاني شبرا الخيمة/المنيب و الخط الثالث العتبة/عدلي منصور



الأوقاف: صلاة التراويح بنفس ضوابط العام الماضي ولا يوجد اعتكاف أو تهجد..فيديو

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة أعدت خطة دعوية لاستقبال شهر رمضان الكريم، موضحًا أن صلاة التراويح ستكون بنفس ضوابط العام الماضي، وستكون هذا العام فى حدود نصف ساعة.



بتكلفة 55 مليار جنيه.. القومية للأنفاق تكشف تفاصيل جديدة حول مشروع المونوريل..فيديو

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه متوقع أن يتم تشغيل “المونوريل” بنهاية هذا العام، مؤكدا أنه يوجد 2 مونوريل منها مونوريل شرق النيل الذي سيبدأ من محطة يوسف عباس، وصولا للعاصمة الادارية الجديدة.



سفير السعودية بالقاهرة: 10 مليارات دولار حجم ودائع المملكة في مصر

قال السفير أسامة نقلي، سفير السعودية في مصر، إن العلاقات السعودية المصرية تأسست بشكل قومي من خلال العلاقات الممتدة بين الشعبين، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تاريخية وطويلة.



خطة على 5 سنوات لزيادتها.. الكهرباء : رفع الأسعار حاليًا شائعات |فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن وزارة الكهرباء لديها احتياطي من الكهرباء بما يلبي كافة الاحتياجات خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه لا يوجد أي تخفيف أحمال في شهر رمضان بإذن الله.



اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مجلس الإدارة لم يجتمع، ولم يتخذ قرار بـ التجديد لـ المدير الفنى للمنتخب، أو الموافقة على قرار الرحيل.



هارب من أحكام بالإعدام..سقوط مسجل خطر حاول اقتحام مدينة الانتاج الاعلامى بسلاح آلي

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن أمن مدينة الإنتاج الإعلامي تمكن من القبض على أحد الأشخاص هارب من تنفيذ أحكام بالإعدام، وبحوزته ٢بندقية آلية و١٢خزنة ومنظار.

