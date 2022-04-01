مبتورو الأطراف في إندونيسيا يسعون إلى تحقيق أحلامهم الرياضية.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، يتدرب نادي سورابايا لمبتوري الأطراف في إندونيسيا بشكل مكثف على بطولة كرة قدم مرتقبة ستجري في العاصمة جاكرتا.

نادي كرة القدم لمبتوري الأطراف شكل كوسيلة لمحاربة اليأس وتحفيز هذه الفئة من أجل مستقبل أفضل. من بين تشكيلة النادي سايا فول أريفين الذي أحب كرة القدم منذ الصغر لكنه شاهد أحلامه تنهار عندما فقد ساقه اليسرى في سن 12 بعد سقوطه من القطار.

تأسس النادي في سورابايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا في فبراير- شباط الماضي، ويلعب ضمن ثمانية لاعبين بعد بعض المعلومات التي استقاها على الإنترنت عن كرة القدم لمبتوري الأطراف، قرر أريفين وأصدقاؤه أن سورابايا بحاجة إلى فريقها الخاص.



بساق واحدة وبفضل العكازين وشغفه بكرة القدم، يمكن لأريفين مداعبة الكرة والتحرك بسهولة فوق الملعب بحركات رشيقة ودقيقة.