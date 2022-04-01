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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص انتحل صفة موظف بوحدة تراخيص سيارات

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عاطل ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لانتحالة صفة موظف بوحدة التراخيص و إيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – له معلومات حنائية - مقيم بالقاهرة) حال تواجده بإحدى وحدات المرور بالقاهرة منتحل صفة موظف بوحدة التراخيص و إيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات .. و عُثر بحوزته على (أوراق تجديد تراخيص سيارة بإسم أحد الأشخاص – مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بإنتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص بقصد النصب على المواطنين المترددين على وحدة التراخيص عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين .

انتحالة صفة موظف وحدة التراخيص مديرية امن القاهرة ترخيص السيارات أخبار الحوادث صدى البلد

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