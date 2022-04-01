تجديد حبس شخص انتحل صفة موظف بوحدة تراخيص سيارات

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عاطل ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لانتحالة صفة موظف بوحدة التراخيص و إيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – له معلومات حنائية - مقيم بالقاهرة) حال تواجده بإحدى وحدات المرور بالقاهرة منتحل صفة موظف بوحدة التراخيص و إيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات .. و عُثر بحوزته على (أوراق تجديد تراخيص سيارة بإسم أحد الأشخاص – مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بإنتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص بقصد النصب على المواطنين المترددين على وحدة التراخيص عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين .