قاضي المعارضات: تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة شركة في التجمع الخامس

جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين ١٥ يوم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة شركة في التجمع الخامس.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (مالك ومدير شركة للتطوير العقارى، كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه وجود كسر بشباك المطبخ بالشركة ملكه وسرقة (مبلغ مالى – شاشتى عرض- ٦ أجهزة "لاب توب" - 5 "هارد ديسك" - ماكينة عد نقود) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما عامل سابق بالشركة" مقيمان بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهما بأنه نظراً لعمله السابق بالشركة وإحتفاظه بنسخة من المفتاح الخاص بها وعلمه بمواعيد دخول وخروج العاملين إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه، وتم بإرشادهما بمسكن أحدهما ضبط كافة الأجهزة المستولى عليها.

باستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.