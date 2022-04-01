أوبك تلغي الاعتماد على بيانات وكالة الطاقة الدولية

قرر الاجتماع الاستثنائي 183 لمؤتمر أوبك الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس اليوم إلغاء الاعتماد على وكالة الطاقة الدولية كمصدر ثانوي في تقييم إنتاج دول المنظمة.

وقال بيان للمنظمة اليوم الخميس إنه تم استبدال الوكالة بكل من مؤسستي " وود ما كينزي " وريستاد انرجي " كمصادر ثانوية تستخدم لتقييم إنتاج الدول الأعضاء في أوبك من النفط الخام.

كان تحالف أوبك + قد قرر في وقت سابق اليوم زيادة الانتاج في مايو المقبل بنحو ٤٣٢ ألف برميل يوميا.