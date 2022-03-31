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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: غزو روسيا لأوكرانيا "كارثة استراتيجية" لموسكو

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قالت كيت بيدينجفيلد، مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لديها دليل على أن الحرب ضد أوكرانيا “كارثة استراتيجية” لروسيا.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، قالت بيدينجفيلد إن “روسيا ستواجه مزيدًا من العقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا”.

وقالت: “بوتين نفسه قال إن هذه العقوبات فرضت تكاليف غير مسبوقة على الاقتصاد الروسي، ودورنا هو مواصلة تعزيز أوكرانيا في ساحة المعركة”.

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وأوضحت أنه في الأيام المقبلة، ستضيف الولايات المتحدة 120 كيانًا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات، التي تستهدف قطاعات الدفاع والفضاء والبحرية.

وبهذا يرتفع عدد الأحزاب الروسية والبيلاروسية المضافة إلى القائمة إلى أكثر من 200 حزب منذ بدء غزو أوكرانيا.

روسيا البيت الأبيض أوكرانيا الولايات المتحدة بيلاروسيا الاقتصاد الروسي

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