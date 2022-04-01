تجديد حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة متعلقات مواطنين

جدد قاضي المعارضات حبس 4 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامهم بسرقة متعلقات مواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام مركبتى "التوك توك.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال تواجد نجله أمام العقار سكنهما فوجئ بقيام بعض الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بخطف هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم 2 مركبة "توك توك" قيادة إثنين منهم وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار- 3 قطع أسلحة بيضاء - 40 قرص مخدر).

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام مركبتى "التوك توك" المضبوطتان، وأقروا بإرتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب من بينهم الواقعة محل البلاغ.

وأشاروا إلى تصرفهم فى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية "مقيم بدائرة القسم" مقابل تحصلهم منه على الأقراص المخدرة.

وتم بإرشاد الجناة ضبط سالف الذكر وبحوزته كافة المسروقات، كما تم ضبط مبلغ مالى 15 ألف جنيه أقر بأنها من متحصلات بيع الأقراص المخدرة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.