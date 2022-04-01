محمد مصطفى شردي يعلن توقف برنامج الحياة اليوم خلال شهر رمضان

كشف الإعلامي محمد مصطفى شردي أن حلقة اليوم من برنامج " الحياة اليوم " هي آخر حلقة للبرنامج هذا الموسم قبل بداية شهر رمضان الكريم والذي يعاود الظهور بعد انتهاء الشهر الفضيل.



واستضاف الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال في آخر حلقات برنامجه “ آخر النهار ” الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، للحديث عن شهر رمضان الكريم والاستعداد لاستقباله.



وطالب أمين الفتوى، بعدم الإسراف خلال الشهر الكريم وضروري الرشد في كل شيء مشيرا الي أن إلقاء بواقي الطعام الكثير بعد العزومات يذهب أي عبادة .

وكشف أمين دار الفتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى على أربعين جار، وهذا من باب جبر الخواطر الذي هو أهم ما يتعبد به الي الله سبحانه وتعالي.

وتابع أن المصريين لديهم عادة توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطبق الدائر على البيوت في رمضان لأنه من جبر الخواطر.