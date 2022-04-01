عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص لاتهامه بترويج عملات مالية مزورة

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس شخص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بترويج عملات مالية مزورة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بترويج عملات مالية مقلدة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى مقلد).. و بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجهـا علـى المواطنين وأضاف بتحصله عليها من (صاحب مكتب مقاولات واستثمار عقارى- مقيم بدائرة القسم) ، تم ضبطه.. وبحوزته (مبالغ مالية مقلدة - مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهم الثانى بأقوال المتهم الأول أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه وأنه تحصل على العملات المقلدة من إحدى السيدات "مقيمة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالى ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة قسم شرطة الشروق اخبار الحوادث اخبار البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

قرار عاجل من محمود الخطيب للتعاقد مع مدير فني أجنبي لكرة اليد

ترشيحاتنا

دعاء آخر يوم في شعبان .. كلمات لا ترد في هذه الساعة

أخبار التوك شو| مصطفى بكري لمنتقدي محمد صلاح: أنتم مرضى.. أحمد مجدي يعلن نهاية مشواره في "صدى البلد"

لغير الأطباء.. حظر 4 حالات لمزاولى مهنة العلاج النفسى | تفاصيل

بتحريض من زوجته .. أب يقتل طفله الرضيع لإخراج الجن

أخبار العالم| روسيا تسلم محطة تشيرنوبل النووية إلي أوكرانيا وبايدن يحذر من ارتفاع الأسعار

كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم بـ قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

فيديو

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

ادعولي ومتدفنونيش بالليل.. قصة شاب بورسعيد تنبأ بوفاته قبل عدة أشهر "فيديوجراف"

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ