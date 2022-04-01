تجديد حبس شخص لاتهامه بترويج عملات مالية مزورة

جدد قاضي المعارضات حبس شخص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بترويج عملات مالية مزورة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بترويج عملات مالية مقلدة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى مقلد).. و بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجهـا علـى المواطنين وأضاف بتحصله عليها من (صاحب مكتب مقاولات واستثمار عقارى- مقيم بدائرة القسم) ، تم ضبطه.. وبحوزته (مبالغ مالية مقلدة - مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهم الثانى بأقوال المتهم الأول أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه وأنه تحصل على العملات المقلدة من إحدى السيدات "مقيمة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالى ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.