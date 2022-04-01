مستشار مفتي الجمهورية: محتكر السلع ملعون ويرتكب كبيرة من الكبائر.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن قلة الوعي السبب في تراجع الانتماء لدى البعض.



وأضاف "مجدي عاشور"، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "جزاء محتكر السلع كجزاء المرتكب كبيرة من الكبائر"، لافتا: "النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الأمر وقال المحتكر ملعون".

وأشار: "معنى معلون أي مطرود من رحمة الله، ومن معايير معرفة الكبيرة أن يأتي فيه معنى الطرد من الرحمة أو لعن من قبل الشارع"، مضيفا: "أقول للتجار الجشعين مال الأزمة مالوش لازمة".



وأكد مستشار مفتي الجمهورية،: "محتكر السلع ملعون ويرتكب كبيرة من الكبائر"، موضحا: "كم من الذين عملوا ملايين من استغلال الأزمات واستغلال الشعب المصري وأنفقوها في أضعف أوقاتهم".