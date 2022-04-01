خاصة شفط الدهون .. مخاطر خفية لعمليات التجميل

شبح الجمال المتكامل لدى النساء قد يدفعهم في كثير من الأحيان إلى تخريب شكل أجسادهن بحجة تحسين أو تجميل منطقة في جسدهم، و لكن يؤكد معظم الأطباء أن عمليات التجميل فاشلة حتى لو نجحت لبعض الوقت .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن السيدات في السنوات الأخيرة أصبحن يتهافتن على عيادات أطباء التجميل، بسبب رغبتهم في تغيير ملامحهن و شكل أجسادهن، على الرغم من أن العيوب اللاتي يرغبن في إخفائها قد يمكن علاجها بطرق آخرى إلا أن التجميل يظل هو أقصر طريق ترغب النساء أن تسلكه .



و بحسب الصحيفة فإن أطباء في بريطانيا أوضحوا أن عمليات التجميل قد يظهر أثرها فيما بعد، و تشعر النساء بشئ ما يتغير في جسدهن، على سبيل المثال؛ عمليات شفط الدهون، فبعد مرور شهور وقد تطول المدة لسنوات، ستتراكم الدهون مرة أخرى ولكن في أماكن متفرقة في جسد السيدات و ضرب الاطباء مثال، إذا قامت السيدة بشفط الدهون من منطقة البطن و الأرداف، قد تتكون الدهون مرة آخرى و لكن في مناطق أخرى كالذراعين، وأعلى الظهر هكذا.

و أشارت الصحيفة إلى أن الأطباء أيضا حذروا من حقن الوجه و الشفاه بمادة الفيلر، لأنها في البداية تعطي مظهرا جذابا و تعمل على شد الوجه، أو تكبير حجم الشفاه، إلا أن فيما بعد قد تتسبب في إصابة بعض الخلايا بالشلل و يصبح شكل الوجه غريب و يتسم بالجمود .



جدير بالذكر أن عدد كبير من السيدات رغم نجاح عمليات التجميل اللاتي قمن بها، إلا أنهن لا يرغبن في تكرارها و شعروا أنها بلا فائدة وأضرارها كانت أكبر من نفعها .

