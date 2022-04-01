بعد رفضها الإفراج عنه 17 مرة .. محكمة أمريكية تعفو عن متهم بعد 40 عاما في السجن

وافقت محكمة أمريكية في سان فرانسيسكو الإفراج عن متهم في العقد السابع من عمره، وذلك بعد قضائه أكثر من 40 عاما، في السجن في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اختطافه لحافلة مدرسية وهو في العشرينات من عمره .



وفقا لما رد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن محكمة أمريكية وافقت على الإفراج عن رجل في مطلع السبعينات من عمره، عقب قضائه أكثر من 40 عاما في السجن .



و بحسب ما ورد في الصحيفة، فإن الرجل السبعيني قام باختطاف حافلة مدرسية في 1976، وقام باحتجازها في نفق تحت الأرض به نافذة صغيرة للهواء و قام بخطف الحافلة التي كانت تحمل أطفال أعمارهم تتراوح بين 5 إلى 14 عاما .

قام الرجل حينها باستدراج الحافلة بمساعدة إثنين من أصدقائه إلى نفق مظلم، لإختطافها وطلب فدية تقدر بخمسة ملايين دولار مقابل الإفراج إلا أن الأطفال و السائق تمكنوا من الهرب .



جدير بالذكر أن الثلاثة متهمين أشارت التحريات إلى انهم كانوا أثرياء في الأساس، و ليسوا بحاجة للمال، و لكن كانت سقطة شباب حينها، و اعترف المتهم بعد مرور سنوات في السجن أنه متعاطف مع اهالي الاطفال الذين كانوا في الشاحنة، و ذكرت الصحيفة أن المحكمة رفضت الإفراج عنه 177 مرة طيلة السنوات الماضية، و قررت أخيرا الإفراج عنه في عمر الـ70 .