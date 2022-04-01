أخبار التكنولوجيا|رمضان الخير من ميتا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وتويتر تطلق ميزة TweetDeck بمقابل مادي

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
ميتا تطلق رمضان الخير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
صرحت شركة "ميتا" إنها احتفاءً بشهر رمضان الكريم، سوف تعاود إطلاق حملة #رمضان_الخير في شهر أبريل المقبل، بتجارب وخصائص جديدة عبر تقنيات الشركة.
رسميا.. ون بلس تعلن عن الرائد العالمي OnePlus 10 Pro بسعر خرافي
أعلنت شركة ون بلس OnePlus، عن إطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية إلى الأسواق العالمية، حيث تم الإعلان عن OnePlus 10 Pro لأول مرة في الصين، وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من ظهوره ينطلق الهاتف أخيرًا لأول مرة عالميًا.
عطل مفاجئ يضرب تطبيق سناب شات وآلاف المستخدمين يشتكون
أصاب عطل فني مفاجئ منصة سناب شات Snapchat، اليوم الخميس الموافق 31 مارس، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين من استخدام خدمات التطبيق تماما.
هكذا يمكنك اكتشاف الأخبار المزيفة عبر الإنترنت
يستطيع الكثيرين من مستخدمي شبكة الإنترنت، اكتشاف الأخبار المزيفة بسهولة، ولكن تقريرا جديدا يشير إلى بعض الأشخاص ليس بإمكانهم تحديد المعلومات الخاطئة على الإنترنت كما يعتقدون.
ميزة تويتر بمقابل مادي.. TweetDeck تصبح خدمة مدفوعة على Twitter Blue
أفادت بعض التقارير التقنية، أن الإصدار المتميز من تطبيق تويتر Twitter، قد يصبح تطبيقا مدفوعا قريبا، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.