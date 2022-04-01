أخبار التكنولوجيا|رمضان الخير من ميتا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وتويتر تطلق ميزة TweetDeck بمقابل مادي

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



صرحت شركة "ميتا" إنها احتفاءً بشهر رمضان الكريم، سوف تعاود إطلاق حملة #رمضان_الخير في شهر أبريل المقبل، بتجارب وخصائص جديدة عبر تقنيات الشركة.



أعلنت شركة ون بلس OnePlus، عن إطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية إلى الأسواق العالمية، حيث تم الإعلان عن OnePlus 10 Pro لأول مرة في الصين، وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من ظهوره ينطلق الهاتف أخيرًا لأول مرة عالميًا.



أصاب عطل فني مفاجئ منصة سناب شات Snapchat، اليوم الخميس الموافق 31 مارس، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين من استخدام خدمات التطبيق تماما.



يستطيع الكثيرين من مستخدمي شبكة الإنترنت، اكتشاف الأخبار المزيفة بسهولة، ولكن تقريرا جديدا يشير إلى بعض الأشخاص ليس بإمكانهم تحديد المعلومات الخاطئة على الإنترنت كما يعتقدون.



أفادت بعض التقارير التقنية، أن الإصدار المتميز من تطبيق تويتر Twitter، قد يصبح تطبيقا مدفوعا قريبا، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.