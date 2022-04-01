صحف الكويت: السعودية تصنف أشخاص وكيانات على صلة بالحوثي وعقوبات أمريكية على قطاع التكنولوجيا الروسي

السيسي يثمّن الشراكة مع إيني الإيطالية وأنشطتها في مصر

السعودية.. إدراج 25 شخصا وكيانا على قائمة الإرهاب بسبب تمويل الحوثي

التحالف يؤكد التزامه مجددا بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني

أمريكا: لدينا "اختلافات تكتيكية" لا استراتيجية مع إسرائيل بشأن إيران

قيس سعيد: لا انتخابات في تونس قبل 3 أشهر

بايدن: يبدو أن بوتين منعزل على نفسه وأقال بعض مستشاريه

الطاقة الذرية: روسيا سلمت محطة تشيرنوبل لموظفين أوكران



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعرب عن تطلعه لمواصلة شركة إيني الإيطالية للبترول نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، موجها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن رئاسة أمن الدولة في السعودية، صنفت 25 اسمًا وكيانًا متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأفادت "الوطن" بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني استجابة لطلب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وقالت "القبس" إن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الولايات المتحدة لديها "اختلافات تكتيكية" مع إسرائيل فيما يتعلق بإيران، مؤكدةً أن الأهداف الاستراتيجية بين البلدين واحدة ومشتركة.

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس التونسي قيس سعيد قوله إنه يستبعد أن شهد تونس انتخابات تشريعية قبل مرور 3 أشهر، وذلك بعد يومين من حل البرلمان.

دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منعزل على نفسه في روسيا على ما يبدو وإن هناك مؤشرات على أنه ربما أقال بعض مستشاريه أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية.

وأشارت "الجريدة" إلى أن بايدن اتهم شركات النفط الأمريكية اليوم الخميس بالاستمتاع بتحقيق أرباح قياسية بينما يدفع الأمريكيون أسعارا مرتفعة للبنزين، وقال إنه يتعين على الشركات استخدام الأموال لإنتاج المزيد من النفط أو إعادة تشغيل الآبار المعطلة بدلا من الدفع للمستثمرين.

وذكرت "الأنباء" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن أوكرانيا أبلغتها أن القوات الروسية التي كانت تسيطر على محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية سلمت السيطرة على المحطة لموظفين أوكرانيين.

وقالت "الوطن" إن واشنطن أعلنت فرض عقوبات جديدة على روسيا الخميس تستهدف هذه المرة قطاع التكنولوجيا بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في روسيا، بهدف منع موسكو من الالتفاف على عقوبات سابقة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تستهدف "21 كيانًا و13 فردًا في حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات (المفروضة) على الكرملين وشركات التكنولوجيا التي تؤدي دوراً حاسماً في آلة الحرب الروسية".