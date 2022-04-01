أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الأطفال إلى 153 وإصابة 245

منذ بدء الهجوم الروسي

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قتلت 153 طفلا في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في البلاد.

وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني، عبر موقع تليجرام وفق ما أوردته وكالة (يوكرنفورم) الأوكرانية للأنباء، أنه "اعتبارا من صباح الأول من أبريل 2022، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسي واسع النطاق 153 حالة.. وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 245".

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر، نظرا لصعوبة حسابها بدقة، بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

