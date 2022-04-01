الري: تجديد اعتماد مركز التدريب الإقليمي كجهة معتمدة لدى اليونسكو لثماني سنوات

قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بتوقيع اتفاقية تجديد اعتماد مركز التدريب الإقليمي لدى منظمة اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة ، وذلك لمدة (٨) سنوات (من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠).

وقد شهد حفل التوقيع كل من السفير شيخ راشد ملاشى سفير دولة بوروندي بالقاهرة ، و سفير دولة جزر القمر بالقاهرة ، والدكتورة غادة عبد الباري أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو ، والدكتور عبد العزيز المزيني مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالدول العربية ، والدكتور عبد العزيز زكي أخصائي برامج العلوم الطبيعية ، والمستشار وائل عبد الوهاب مدير شئون اليونسكو بوزارة الخارجية ، والوزير مفوض حسن النشار بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، ومنسق البرامج اسلام عبد الفتاح.

وأشاد الدكتور عبد العاطي بالمجهودات المبذولة من كافة العاملين بالمركز والتي أثمرت عن تجديد اعتماده لدى اليونسكو لمدة (٨) سنوات قادمة ، موضحا أن المركز يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة منذ عام ٢٠٠٢ وحتى الآن.

وقد تم خلال الاحتفالية عرض إنجازات مركز التدريب الإقليمي خلال الفترة منذ عام ٢٠٠٢ وحتى الآن.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن المركز الإقليمي للتدريب يمتلك إمكانيات تدريبية متميزة ، حيث يتم سنوياً عقد (٢٥٠) دورة تدريبية بالمقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر وفروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا) ، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية ، وذلك بمشاركة (٥٠٠٠) متدرب من مصر و (٢٠٠) متدرب من مختلف الدول العربية والإفريقية مثل (السودان ، السنغال ، الكاميرون ، نيجيريا ، الصومال ، كينيا) ، مع الإستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من مختلف الوزارات.

وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للعاملين بالوزارة على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي) ، مع مراعاة الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين ، وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للمتدربين من الدول العربية والإفريقية على موضوعات مختلفة مثل (نظم الري الحديثة ، إدارة المياه ، الإدارة المتكاملة للمياه في ظل التغيرات المناخية ، المياه الجوفية والشحن الاصطناعي ، تصميم وتشغيل الخزانات وسدود حصاد المياه) ، كما تشتمل الدورات التدريبية على زيارة العديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ ، وذلك للتعرف على المشروعات التى تنفذها الوزارة فى هذا المجال ، والعمل على نقل الخبرات المكتسبة لمختلف الدول العربية والإفريقية.

كما يتمتع مركز التدريب الإقليمى بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.

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