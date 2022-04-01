محمد عبدالمنعم يشارك في مران الأهلي

شارك محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جانب من التدريبات؛ استعدادا لمباراة الهلال السوداني ‏المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا.‏



وكان «عبدالمنعم» قد أجرى عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة ‏السنغال الأولى التي أقيمت بالقاهرة ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في ‏قطر.‏

وخضع محمد عبدالمنعم لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، قبل مشاركته ‏في التدريبات اليوم مستعينا بقناع حماية للوجه «واقي الأنف».‏



ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال ‏إفريقيا، ويسعي الأهلي لحسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة، ‏وقطع ‏خطوة ‏جديدة في المشوار الإفريقي.‏