محمد عبدالمنعم يشارك في مران الأهلي

شارك محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جانب من التدريبات؛ استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وكان «عبدالمنعم» قد أجرى عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال الأولى التي أقيمت بالقاهرة ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وخضع محمد عبدالمنعم لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، قبل مشاركته في التدريبات اليوم مستعينا بقناع حماية للوجه «واقي الأنف».
ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويسعي الأهلي لحسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة، وقطع خطوة جديدة في المشوار الإفريقي.