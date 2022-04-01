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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 5669 من بينهم 21 "قادرون باختلاف" بالشرقية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

 أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5669 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 21  " قادرون باختلاف " من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و توفير 782 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2951 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على  336 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)  ، وأسفر عن تحرير 141 محضر سلامة و 76 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 99 قياس ميداني ومراجعتها لـ 36 منشأة ، وعقد 19 ندوة توعية ، ومنح 13 ترخيص لمنشآت .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 976 منشأة، وأسفر عن تحرير  324 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 309 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فضلاً عن فض 5 إحتجاج عمالي لـ 2503 عامل وعودتهم للعمل .

وأضاف الغمراوي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 188 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 279 تفويض ووكالة لشركات بها 391 فرصة عمل .

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 19 منحة مولود جديد ، و 6 منح زواج ، و10 منح وفاة أحد الأقارب ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 6 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 102 ألف جنيه  لـ 45 عاملا .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 8 طلبات ترخيص عمل لأجانب من العاملين  فى نطاق المحافظة ، واستخراج 2 ترخيص لأول مرة ، وتجديد 11 ترخيص آخرين ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .

 

 

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان قادرون باختلاف الشرقية القوى العاملة شباب الخريجين كعب العمل

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