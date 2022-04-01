زراعة المنوفية: إزالة 175 حالة تعد على الأراضي وتحرير 1834 محضر تبوير

كشف اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات فورية خلال شهر مارس الماضى بلغ (175) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية ( 7 فدان و 7 قيراط ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مؤكدا أننا مستمرون بكل حزم فى رصد وإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، يأتى هذا فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها حفاظاً على حقوق وهيبة الدولة.



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تحرير ( 1834) محضر تبوير للأراضى الزراعية بإجمالي مساحة ( 290 فدان و23 قيراط) بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى الآن ، لافتا إلى إعادة زراعة (67) حالة تم تبويرها بمساحة (12 فدان) وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بها وإعادة تلك الأراضى إلى طبيعتها الزراعية .



هذا وقد أوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بأنه تم تنفيذ إزالة فورية (35) حالة تعدى بمركز شبين الكوم على مساحة ( فدان )، و إزالة (41) حالة بمركز أشمون بمساحة ( فدان وقيراط )، و إزالة ( 14) حالة بالباجور بمساحة ( 18 قيراط) ، و حالتى تعدى بمركزي تلا و منوف ، فيما تم تنفيذ إزالة لـ ( 14) حالة ببركة السبع على مساحة ( 22 قيراط ) ، فضلا عن إزالة ( 21) حالة بقويسنا على مساحة ( فدان و 19 قيراط ) ، و( 32) حالة تعدى بمركز الشهداء بمساحة ( فدان و 5 قيراط ) ، وكذا إزالة ( 15) حالة إصلاح زراعي بمساحة ( 10 قيراط )، و حالة تعدى آخر بمركز السادات .



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها ، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.