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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

هنصوم في درجة حرارة كام؟.. مفاجأة عن طقس أول يوم رمضان

صدى البلد

بدأت الأحوال الجوية في التحسن مع بداية الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لكن مع دخول شهر رمضان الكريم، وبداية أولى أيامه غدًا السبت، يتساءل الكثيرون عن حالة الطقس.

كيف سيكون صيام شهر رمضان الكريم للعام الحالي 2022، هل سيكون هناك ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ام سيكون الطقس معتدل؟، الامر الذي يتعلق بالأعمال التي يقوم بها الكثير منا خلال نهار رمضان، والملابس التي سنرتديها، هل ملابس صيفية أم شتوية؟

ارتفاع في درجات الحرارة وأتربة .. تعرف على طقس أول يوم رمضان

ارتفاع ملحوظ.. تعرف على أحوال الطقس اليوم الجمعة

موجه حارة في أول أسبوع من رمضان 

ستواجه البلاد موجه حارة، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم 2022، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تصل درجة الحرارة غدًا السبت، الذي يتوافق مع أول أيام شهر رمضان، إلى 36 درجة مئوية، وتكون درجة الحرارة الصغرى 15 درجة.

طقس الأسبوع الأول من رمضان 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تكون حالة الطقس غدًا السبت، وحتى منتصف الأسبوع الذي يوافق الأسبوع الاول من شهر رمضان، ذات أجواء حارة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على جميع الانحاء.

اعتبارًا من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع الأول من رمضان، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط للأتربة العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على مدار أسبوع 

اعتبارًا من اليوم سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تتراوح الزيادة من 4 لـ 6 درجات على كافة أنحاء الجمهورية، مقارنة بالأمس، حيث اوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الغعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، وصحراء شبه الجزيرة العربية، وتكون هذهالكتل شديدة الحرارة، تساعد على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار ومع زيادة سطوع أشعة الشمس، سيكون الطقس حار خلال فترة النهار.

سيكون الطقس خلال فترة الليل باردًا، حيث يصل الفرق بين درجة الحرارة العظمة والصغرى لأكثر من 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة، اعتبارا من اليوم وحتى منتصف الأسبوع الجديد الذي يتزامن مع الأيام الاولى من رمضان، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 32 إلى 36 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح من 26 إلى 32 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 30 للعظمى والصغرى 38 درجة.

شمال الصعيد يتراوح من 31 إلى 38 درجة.

جنوب الصعيد يتراوح من 36 إلى 40 درجة.

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