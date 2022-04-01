عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2226 مخالفة مرورية في القليوبية

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق حيث أسفرت عن تحرير 2226 مخالفة مرورية متنوعة فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

أسفرت الحملة عن ضبط 2226 مخالفة مرورية، بينها 942 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1005 مخالفة متنوعة، وضبط 43 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و35 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 22 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 9 دراجات غير مرخصة، وتحرير 17 مخالفة ملصقات ، و153 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 15300 جنيه ، كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.

القليوبية مدير أمن القليوبية مرور القليوبية الحركة المرورية حركة المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

فيلم أكشن.. مطاردة بين مسجل خطر ومنتج فني بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

موضوعات متعلقة

إحالة ملف مصنع الحصير المحترق بشبرا في القليوبية للمنشآت الآيلة للسقوط

العثور على جثة طفل مجهولة بمصرف في محافظة القليوبية

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع شبرا الخيمة في القليوبية

ترشيحاتنا

مواعيد جديدة في رمضان لـ 15 جهة حكومية وخاصة

تعليمات هامة أثناء فترة الامتحانات بـ جامعة عين شمس

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 7.5%

بقوة 1233 حصان.. Czinger 21C الخارقة تشارك في مهرجان جوود وود.. صور وفيديو

هنصوم في درجة حرارة كام؟.. مفاجأة عن طقس أول يوم رمضان

دعم ذوي الإعاقة.. التضامن تسلم أجهزة تكنولوجية لجمعية قرية الأمل بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

فيديو

الأرصاد تكشف درجات الحرارة أول أيام رمضان.. فيديو

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ