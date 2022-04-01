فتاة مصر الذهبية.. ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ماربيلا للتنس

تأهلت ميار شريف، الملقبة بفتاة مصر الذهبية، إلى نصف نهائي بطولة ماربيلا الإسبانية للسيدات للتنس.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 73 عالميًا والثالثة على مستوى البطولة، على السلوفاكية انا كارولينا سشميدلوفا، المصنفة رقم 92 عالميًا والثامنة على مستوى البطولة، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2 اليوم الجمعة بالدور الربع النهائي.

وكانت ميار تأهلت للدور ربع النهائي بالفوز على الإيطالية إليزابيتا، المصنفة رقم 239 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4، أمس الخميس، بالدور الثاني "16" وعلى نظيرتها الروسية انا بلينكوفا، المصنفة رقم 141 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4، مساء الثلاثاء، بالدور الأول "32" بالبطولة.

وتواجه ميار، غدًا السبت بنصف النهائي بالبطولة، الفائزة من المباراة التي ستقام اليوم بين الإيطالية مارتينا تريفيزان، المصنفة رقم 88 على مستوى العالم والسابعة على مستوى البطولة، ودانكا كوفينتش "مونتينجرو"، المصنفة رقم 66 عالميًا والأولى على مستوى البطولة، وتقام البطولة بإسبانيا خلال الفترة من 27 من شهر مارس الماضي وحتى الثالث من شهر أبريل الجاري.