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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصدر للتلوث.. أهالي نمرة البصل بـ الغربية يطالبون بتغطية ترعة القرية..فيديو وصور

ترعة نمرة البصل تعاني
ترعة نمرة البصل تعاني من تلوث بيئي خطير

طالب أهالي قرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ضرورة تغطية الترعة المارة بوسط القرية المتاخمة لطريق «نمرة البصل/ كفر قرطنة»، بعد أن تحولت إلى مصدر تلوث بيئي خطير، ويعاني منها الأهالي أشد المعاناة وينتظرون حلاً من المسئولين بوزارة البيئة والري ومحافظة الغربية.

 

يقول عبد المجيد العناني، من أهالي قرية نمرة البصل لـ «صدى البلد»، نعاني أشد المعاناة بسبب الترعة المارة من أمام بيوتنا والتي تحولت لمصدر تلوث بيئي، وتنبعث منها الروائح الكريهة والتي تسبب لنا الأمراض، مطالباً بردم أو تغطية هذه الترعة المتاخمة لطريق «نمرة البصل / كفر قرطنة»، منعاً لحدوث الأمراض المعدية لنا ولأبنائنا الصغار».

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وأشار «العناني» إلى أن هذه الترعة يعاني منها نحو 500 أسرة من أهالي القرية كونها تقع في نهاية القرية وتعتبر آخر المصب وأصبحت مقلب للقمامة، مضيفاً، «نرفع صوتنا ونطالب وزير الري ومحافظ الغربية وكل المسئولين لحل هذه المشكلة».

 

ويضيف كرم هارون، أحد شباب قرية نمرة البصل، قائلاً: «عايزين حل لمشكلة القمامة وانبعاث الروائح الكريهة والدخان منها عقب حرقها عند نهاية الترعة ويبقى الجزء المكشوف من الترعة مقلب قمامة دون أي حل»، مطالباً بتغطية الترعة خاصة أنها داخل الكتلة السكنية وتشجيرها بالأشجار بدلاً من تركها كما هي حتى أصبحت في حالة يرثي لها بسبب القمامة المتراكمة والتلوث البيئي الناجم عنها.

 

ويطالب أهالي القرية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، بضرورة تغطية هذه الترعة وإدراجها في الخطة بصفة عاجلة كونها تمثل مصدر تلوث بيئي خطير في هذه المنطقة السكنية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

 

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محافظة الغربية محافظ الغربية وزير الشباب انبعاث الروائح الكريهة الدكتور طارق رحمي المحلة الكبرى التلوث البيئي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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