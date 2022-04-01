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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوثان النوويان لسول وواشنطن يعقدان اجتماعا لبحث قضايا الأمن الإقليمي

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

يعقد المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والأمريكي، اجتماعًا ثنائيًا في واشنطن الأسبوع المقبل؛ لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي، وسط المخاوف من احتمال قيام كوريا الشمالية بأعمال استفزازية إضافية.

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية، إنه من المقرر أن يتوجه المبعوث النووي لكوريا الجنوبية "نوه كيو-دوك" إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لإجراء مشاورات مع نظيره الأمريكي "سونج كيم" يوم الإثنين.

وفي الأسبوع الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، وسادت التكهنات بأنها ربما تسير في اتجاه إجراء تجربة نووية.
 

المبعوثان النوويان سول وواشنطن الأمن الإقليمي

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