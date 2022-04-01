المبعوثان النوويان لسول وواشنطن يعقدان اجتماعا لبحث قضايا الأمن الإقليمي

يعقد المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والأمريكي، اجتماعًا ثنائيًا في واشنطن الأسبوع المقبل؛ لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي، وسط المخاوف من احتمال قيام كوريا الشمالية بأعمال استفزازية إضافية.

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية، إنه من المقرر أن يتوجه المبعوث النووي لكوريا الجنوبية "نوه كيو-دوك" إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لإجراء مشاورات مع نظيره الأمريكي "سونج كيم" يوم الإثنين.

وفي الأسبوع الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، وسادت التكهنات بأنها ربما تسير في اتجاه إجراء تجربة نووية.

