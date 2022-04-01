حرم سفير لبنان بالقاهرة: أحب سماع الأغاني والتواشيح والكرديه

لا أشعر بالغربة وأنا في مصر

قالت رندا الحسامي حرم سفير لبنان بالقاهرة، إن هناك كثير من الطقوس المشتركة بين مصر ولبنان خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت حرم سفير لبنان بالقاهرة، خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الجمعة، أنه خلال شهر رمضان نتبادل الزيارات والعزومات، متابعة: "لا أشعر بالغربة في القاهرة وأشعر كأنني في لبنان، وأعشق الكركديه المصري والذي يماثله في لبنان عصير الجلاب".



أما أمل بن علية بن يوسف حرم السفير التونسي بالقاهرة، فقد أكدت أن تداعيات جائحة كورونا حرمتنا من الاستمتاع بالخيمات الرمضانية المصرية خلال العاميين الماضيين، متابعة: "أحب سماع الأغاني والتواشيح الدينية، قمت بزيارة حي الحسين للاستمتاع بالأجواء الرمضانية".

في حين أكدت السيدة شمس الغضايلة، حرم سفير الأردن بالقاهرة، أنها تخطط لزيارة المناطق التاريخية بالقاهرة والتي يغلب عليها الطابع الإسلامي مثل خان الخليلي ووسط البلد للاستمتاع بالأجواء الرمضانية بها، لافتة إلى أنها لم يسبق لها معايشة رمضان بمصر لانتقالها مؤخرًا بالقاهرة.