عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنجاز علمي فريد.. الكشف عن أول خريطة كاملة للجينوم البشري

الجينوم البشري
الجينوم البشري

نشر علماء أول خريطة كاملة للجينوم البشري مكمّلة جوانب منقوصة في جهود سابقة، في حين تقدم أملاً جديداً في مجال البحث عن دلائل بخصوص الطفرات والتحورات المسببة للأمراض والتنوع الجيني بين 7.9 مليار إنسان يسكنون العالم.

txt

أول حملة ترويجية عن مشروع الجينوم المصري ضمن مشروعات التخرج بجامعة حلوان.. إعلان تليفزيوني لبث الأخبار والمعلومات الهامة عن المشروع

txt

مثل البشر تمامًا.. روبوت ينجح في تقشير الفاكهة| شاهد

ووفقاً لوكالة «رويترز»، كان باحثون قد كشفوا النقاب عام 2003 عما وُصف آنذاك بأنه التسلسل الكامل لخريطة الجينوم البشري. لكن لم تُفك شفرات نحو ثمانية في المائة منها بالكامل، ويرجع ذلك أساساً إلى أنها تتكون من أجزاء شديدة التكرار من الحمض النووي يصعب ربطها بالباقي.

وحلت مجموعة علماء ذلك في بحث نشرته دورية «ساينس» العلمية.

وأُعلن عن البحث بشكل أولي العام الماضي قبل العملية الرسمية لمراجعة النظراء.

وقال إريك غرين، مدير المعهد الوطني لأبحاث الجينوم البشري، التابع للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، في بيان «إيجاد تسلسل كامل للجينوم البشري يمثل حقاً إنجازاً علمياً مذهلاً؛ إذ يوفر أول نظرة شاملة لمخطط الحمض النووي الخاص بنا».

وأضاف «هذه المعلومات الجوهرية ستعزز الجهود العديدة المبذولة لفهم جميع الفروق الوظيفية الدقيقة للجينوم البشري والتي بدورها ستمكّن من الدراسات الجينية للأمراض البشرية».


وقال إيفان إيشلر، الباحث بمعهد هوارد هيوز الطبي بجامعة واشنطن، وقائد البحث «إن الحصول على هذه المعلومات الكاملة سيسمح لنا بفهم أفضل لكيفية تكوين الإسنان ككائن حي فردي وكيف نختلف ليس فقط بين البشر الآخرين، ولكن بين الأنواع الأخرى»، بحسب شبكة «سي إن إن».

ويقدم البحث الجديد 400 مليون حرف إلى الحمض النووي المتسلسل سابقاً. سيسمح الجينوم الكامل للعلماء بتحليل كيفية اختلاف الحمض النووي بين الأشخاص، وما إذا كانت هذه الاختلافات الجينية تلعب دوراً في المرض.

خريطة للجينوم البشري البحث للأمراض العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

متحدثة بلسان العرب.. شريهان تشارك فى حفل قرعة كأس العالم قطر 2022

بعد قليل.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان في احتفال رسمي

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

موضوعات متعلقة

راكب يخترق موقع شركة طيران هندية بسبب "حقيبة"

العلاج بالحب.. دراسة جديدة في طرق علاج الأسود المفترسة

ملك العود..مصريان وسعودي يتوجون بنجومية موسم الرياض

يطيل العمر.. فنجان قهوة يوميا يحسن صحة القلب

كثبان رملية تتنفس بخار الماء.. اكتشاف جديد يحير العلماء

أبعد نجم على الإطلاق.. التلسكوب الفضائي «هابل» يرصد ظاهرة فريدة

أثناء نومهم.. لص يقتحم قصر ديفيد بيكهام في لندن

بالصور.. الصين تدشن أكبر سفينة كهربائية في العالم

ترشيحاتنا

قرعة كأس العالم .. قطر تختار "لعّيب" تعويذة رسمية لـ مونديال 2022

أركان الصيام .. وحكم من نسي عقد النية قبل أذان الفجر

مونديال استثنائي.. أمير قطر: كأس العالم أول حدث يجمع الناس منذ كورونا

أمين "البحوث الإسلامية": إكرام الأيتام منزلة رفيعة ومكانة عظيمة عند الله

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

يوم اليتيم 2022 .. علي جمعة يحذر من فعل يقع فيه الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم اليتيم.. كيف تحولت دعوة للخير لحدث عالمي.. ولماذا الجمعة الأولى من إبريل؟

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

فيديو

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

إجراءات ومصاريف تسجيل عقار أو أرض بسند وضع اليد

الأرصاد تكشف درجات الحرارة أول أيام رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

اﻟﻤﺰﻳﺪ