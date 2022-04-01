بمشاركة شريهان .. بث مباشر لحفل قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022

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شاركت الممثلة والفنانة الاستعراضية “ شيريهان" في حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم “ قطر 2022”.

وظهرت شيريهان كضيف شرف لتقديم حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم “ قطر 2022”.

وانطلق منذ قليل حفل قرعة بطولة كأس العالم “ قطر 2022” والتي ستُقام في الفترة من نوفمبر وديسمبر.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم “ قطر 2022” عن التعويذة الرسمية الخاصة بالمونديال.

وستحمل التعويذة الرسمية الخاصة بالمونديال اسم “ لعيب” وهي على شكل عُقال خليجي أبيض، حيث قام بتقديمه المنتج الغنائي العالمي ريد وان.

وستُقام بعد قليل مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم “ قطر”.

تُقام بطولة كأس العالم 2022 بقطر خلال الفترة من 21 نوفمبر لـ 18 ديسمبر المقبلين.

وستلعب مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر بين يومي 21 نوفمبر لـ 2 ديسمبر المقبلين.

وضمن 29 منتخبًا حتى الآن تواجدهم في بطولة كأس العالم، فيما تتبقى 3 مقاعد سيتم الكشف عن هوية الفائزين بها في شهر يونيو المقبل من خلال الملحقين الأوروبي والعالمي.