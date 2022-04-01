قوات دونيتسك الموالية لروسيا : أوكرانيا لم تعد تسيطر على ماريوبول

أكدت قوات جمهورية دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا، الجمعة، أن القوات الأوكرانية لم تعد تسيطر على مدينة ماريوبول الاستراتيجية، المحاصرة منذ أسابيع، فيما لمّحت كييف إلى تداعي سيطرتها هناك.

وقال المتحدث العسكري باسم جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، لتلفزيون "روسيا 1" إن القوات الأوكرانية لم تعد تسيطر على مدينة ماريوبول".

وأضاف: "أتمت قوات جمهورية دونيتسك بمساعدة وحدات من القوات الروسية تحرير المدينة من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني".

لكن المسؤول الانفصالي اعترف أن "هناك مجموعات من المسلحين من الجيش الأوكراني ما زال بإمكانها أن تنتقل من مكان إلى آخر في محاولة لمقاومة محرري المدينة".