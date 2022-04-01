متحدثًا بالعربية| رئيس الفيفا: أهلًا بالجميع مونديال قطر سيكون الأفضل بالتاريخ

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، أن بطولة كأس العالم “ قطر 2022” ستكون النسخة الأفضل في تاريخ المونديال.

ورحب إنفانتينو بالحضور بعبارة أهلًا وسهلًا انطلاقًا من اللغة العربية لمختلف لغات العالم.

وقال إنفانتينو أن أكثر من 3 ملايين مشجع سيأتون لقطر من أجل تشجيع منتخباتهم في بطولة كأس العالم.

وشدد إنفانتينو أن العالم منقسم وأننا نحتاج لمثل هذه اللحظات لنتوحد مع بعضنا البعض

شاركت الممثلة والفنانة الاستعراضية شريهان في حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم “ قطر 2022”.

وظهرت شريهان كضيف شرف لتقديم حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم “ قطر 2022”.

وانطلق منذ قليل حفل قرعة بطولة كأس العالم “ قطر 2022” والتي ستُقام في الفترة من نوفمبر وديسمبر.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم “ قطر 2022” عن التعويذة الرسمية الخاصة بالمونديال.

وستحمل التعويذة الرسمية الخاصة بالمونديال اسم “ لعيب” وهي على شكل عُقال خليجي أبيض، حيث قام بتقديمه المنتج الغنائي العالمي ريد وان.

وستُقام بعد قليل مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم “ قطر”.

تُقام بطولة كأس العالم 2022 بقطر خلال الفترة من 21 نوفمبر لـ 18 ديسمبر المقبلين.

وستلعب مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر بين يومي 21 نوفمبر لـ 2 ديسمبر المقبلين.

وضمن 29 منتخبًا حتى الآن تواجدهم في بطولة كأس العالم، فيما تتبقى 3 مقاعد سيتم الكشف عن هوية الفائزين بها في شهر يونيو المقبل من خلال الملحقين الأوروبي والعالمي.