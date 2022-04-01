عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية المتضمنة مشاهد التدخين يحد من الظاهرة

النائبة جيهان البيومي
النائبة جيهان البيومي

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن مشاهد التدخين في  مسلسلات رمضان في غاية الخطورة وخاصة على النشء، واصفة هذه الظاهرة بـ"الوباء" الذي يصيب المجتمع.

ولفتت “البيومي” في تصريحاتها لـ"صدى البلد" النظر الى ان نسب مشاهد التدخين في دراما رمضان تكون مرتفعة، وهذه النسب تحتاج الى رقابة كبيرة ، ورصدها بشكل تحليلي، كما أن إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التى سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات سوف يكون له دور في الحد من هذه الظاهرة.

وأكدت عضو تعليم النواب انه ينبغي الاستفادة من دراما رمضان في بعث رسائل إيجابية للشباب تساعدهم في الحياة، لان الدراما التلفزيونية تصل الى جميع البيوت المصرية.

فيما أشارت عضو تعليم النواب الى إشكالية التسول في إعلانات رمضان منوهة ان لها جانب سلبي ومردود غير تنموي على المجتمع، وذلك في اطار توجيه المال او التبرع لغير المستحق.

البيوت المصرية مجلس النواب تعاطي المخدرات التعليم والبحث العلمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

عدد ساعات الصوم .. اعرف أطول وأقصر يوم في رمضان 2022

مواقيت الصلاة كاملة في رمضان 2022

شيخ الأزهر: اجعلوا الفقراء والمحتاجين نُصب أعينكم ورمضان للتآلف والتكافل

طقس أول يوم رمضان.. الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

كل ما تريد معرفته عن هاتف أوبو رينو 7 4G الجديد

زيادة في أسعار فيات تيبو موديل 2022 بالسوق المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

يوم اليتيم.. كيف تحولت دعوة خير لحدث عالمي.. ولماذا الجمعة الأولى من إبريل؟

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فيديو

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

إجراءات ومصاريف تسجيل عقار أو أرض بسند وضع اليد

الأرصاد تكشف درجات الحرارة أول أيام رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

اﻟﻤﺰﻳﺪ