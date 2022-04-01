برلمانية: إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية المتضمنة مشاهد التدخين يحد من الظاهرة

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن مشاهد التدخين في مسلسلات رمضان في غاية الخطورة وخاصة على النشء، واصفة هذه الظاهرة بـ"الوباء" الذي يصيب المجتمع.

ولفتت “البيومي” في تصريحاتها لـ"صدى البلد" النظر الى ان نسب مشاهد التدخين في دراما رمضان تكون مرتفعة، وهذه النسب تحتاج الى رقابة كبيرة ، ورصدها بشكل تحليلي، كما أن إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التى سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات سوف يكون له دور في الحد من هذه الظاهرة.

وأكدت عضو تعليم النواب انه ينبغي الاستفادة من دراما رمضان في بعث رسائل إيجابية للشباب تساعدهم في الحياة، لان الدراما التلفزيونية تصل الى جميع البيوت المصرية.

فيما أشارت عضو تعليم النواب الى إشكالية التسول في إعلانات رمضان منوهة ان لها جانب سلبي ومردود غير تنموي على المجتمع، وذلك في اطار توجيه المال او التبرع لغير المستحق.