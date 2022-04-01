ليلة قتل فيها FIFA أحلام المصريين|ظهور مميز لـ شريهان|9معلومات لا تعرفها عنها

انطلق في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، حفل سحب قرعة كأس العالم قطر 2022، الذي يقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، في أول نسخة تقام بالشرق الأوسط عبر تاريخ البطولة الممتد لنحو 92 عاما "13 يوليو 1930".

وظهر في بداية حفل سحب قرعة كأس العالم قطر 2022، إضافة إلى ممثلين عن المنتخبات الـ29 التي حجزت مقاعدها وممثلي وسائل الإعلام، النجمة المصرية والفنانة الاستعراضية شريهان التي غابت عن الشاشة لمدة عشرين عاما تخللها ظهورا إعلانيا.

وقالت شريهان، التي حلت ضيفة في حفل سحب قرعة كأس العالم قطر 2022، إن استضافة دولة عربية لحدث كهذا يعد "حلما"، لافتة أنها "بطولة العرب جميعا وأنهم هم من يستضيفون العالم".

وأضافت: كمواطنة عربية مصرية سعدت باستضافة هذا الحلم الذي تحول إلى حقيقة وواقع بالعزيمة والتحدي والإرادة، مختتمة: "أشعر أن ضربات قلبي تلف كل بلدان العالم العربي الآن".

ورغم اختفائها عن الساحة لسنوات، إلا أن شيرهان ظلت أيقونة الاستعراض، في مصر والمنطقة العربية، ومثلت عودتها للظهور قبل سنوات قليلة فرحة عارمة لجمهورها وكل محبيها خاصة أنها تركت بصة داخل قلب كل ما شاهدها.

معلومات لا تعرفها عن شريهان

وولدت شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني في في 6 ديسمبر 1964.

والدها دكتور القانون أحمد عبد الفتاح الشلقاني، كان يعاني من مرض نادر واضطرت والدتها للزواج عرفيا ثم أنجبت شريهان ولم تبلغها بالحقيقة.

في سن الــ11 عرفت شريهان والدها وفقدته في نفس اللحظة ودخلت في مشاكل حول الميراث وإثبات النسب مع عائلة والدها استمرت لسنوات في المحاكم.

كان عمر خورشيد عازف الجيتار الشهير بمثابة الأب والأخ لشريهان، وورثت منه عشق الفن، وساعدها في دخول التمثيل منذ طفولتها.

بدأت شيرهان مشوارها السينمائي بفيلم قطة على نار ثم أنتجت لها والدتها فيلم الخبز المر عام 1982 مع فريد شوقي.

وقع حادث في العام 1981 أودي بحياة عمر خورشيد، كانت شريهان وقتها في سن السابعة عشر لتفقد شقيقها الأكبر.

في العام 1989 تعرضت شريهان لحادث مأساوي كاد ينهي حياتها.

قدمت في العام 1991 المسرحية الشهيرة شارع محمد علي مع فريد شوقي، وقدمت في 1995 فوازير حاجات ومحتاجات.

أصيبت شريهان بمرض السرطان وابتعدت عن الفن منذ العام 2002.

صدمة قوية من فيفا للمصريين

على نفس الصعيد شهد حفل سحب قرعة كأس العالم قطر 2022، توجيه صدمة لجمهور الكرة المصرية ممن كانوا يمنون النفس بنظر الشكوى المقدمة من قبل اتحاد الكرة المصري إلى الاتحاد الدولي FIFA، التي تطالب بإعادة مباراة مصر والسنغال والتي أقيمت قبل أيام بالعاصمة داكار.

وأعلن عن وقوع منتخب السنغال بالمجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي تضم كل من منتخبات قطر والإكوادور وهولندا، مما يغلق ملف إعادة مباراة مصر والسنغال نهائيا، حيث أثير في هذا الشأن الكثير من التكهنات.