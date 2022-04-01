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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

80 عملا كاريكاتيريا للأطفال.. افتتاح معرض ألوان مرحة بمركز محمود مختار

من افتتاح المعرض
من افتتاح المعرض

افتتح  بقاعة إيزيس، بمركز محمود مختار الثقافي معرض كاريكاتير "ألوان مرحة" للفنانين فوزي مرسي، خالد المرصفي، أماني هاشم، ومروة إبراهيم، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم.

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افتتح المعرض الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، الدكتور صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، إدوارد فراجوس المستشار الثقافى المكسيكي بالقاهرة، نجوين وي هونج المستشار الثقافي الفيتنامي بالقاهرة، شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، والدكتورة مي البطران رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الإنسانية المستدامة، بحضور نخبة من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين وعدد من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة والجمهور.

يُذكر أن المعرض يضم 80 عملا كاريكاتيرا موجها للأطفال، حول مجموعة من الحيوانات تجمعهم مواقف طريفة، وذلك من خلال ريشات مبدعة تصنع حوارًا مع روح وعقل الطفل وتنقل إليه رسائل غير مباشرة تجعله يشعر بالسعادة والرضا وهو يتلقاها.. تؤثر في وجدانه وتلهمه وتقدم له لوحات بصرية تجعله يحب الفن.

المعرض مفتوح يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، ومن الساعة الثامنة والنصف مساءاً وحتى الحادية عشر والنصف مساءً، عدا يوم الجمعة، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 9 إبريل 2022.

افتتاح معرض ألوان مرحة (1)
افتتاح معرض ألوان مرحة (1)
افتتاح معرض ألوان مرحة (2)
افتتاح معرض ألوان مرحة (2)
افتتاح معرض ألوان مرحة (3)
افتتاح معرض ألوان مرحة (3)
افتتاح معرض ألوان مرحة (4)
افتتاح معرض ألوان مرحة (4)
افتتاح معرض ألوان مرحة (5)
افتتاح معرض ألوان مرحة (5)
افتتاح معرض ألوان مرحة (6)
افتتاح معرض ألوان مرحة (6)
افتتاح معرض ألوان مرحة (7)
افتتاح معرض ألوان مرحة (7)

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