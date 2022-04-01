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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك يستعرض خطة عمل الجهاز في مراقبة الأسواق

صدى البلد

استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك خطة عمل الجهاز  فى ضبط الأسعار، في ظل التحديات الكبيرة، وارتفاع بعض السلع عالميا، مشددا على أن هناك سيطرة كبيرة حاليا على السلع الغذائية، رغم ارتفاع بعضها عالميا.

وأشار، رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات له، إلى أن هناك توجيها مشددا من القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين فى ظل المتغيرات الجديدة، مؤكدا فى الوقت نفسه  أن عملية التخفيف تمثل ضريبة كبيرة للغاية على الدولة، لكنها قادرة حتى الآن على مواجهة ذلك التحدى، قائلا" الوضع تحت السيطرة حتى الآن".

وأكد أن هناك 880 حملة قام بها الجهاز مر فيهم على أكثر من 14  ألف محال تضمنت أكثر من 3 آلاف محضر، وذلك خلال 26 يوم تقريبا، مشيرا إلى أن من قام بتلك الحملات 38 موظفا فقط في جهاز حماية المستهلك.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عمليات الضبط التى تتم عبر كافة المسارات التى تقع فى نطاق مسئولية الجهاز وحجم العمل المقدم فى كل مسار.

وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، صدور قرار ببيع كافة السيارات الموجودة في الأسواق  بسعر الوكيل، دون إضافة أي زيادات فى الأسعار "الأوفر برايس" ويصدر القرار في الجريدة الرسمية قريبا، مع إعطاء الوكلاء مهلة تنفيذ شهر، مؤكدا أن ذلك سيساهم في مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

Food Gorceries Finacee Real Estate حماية المستهلك التموين

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