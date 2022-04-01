هدايا وزينة رمضان.. فرحة أبناء قرى جنوب الشيخ زويد بحلول الشهر الكريم

عبر أبناء قرى جنوب الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، عن فرحتهم بحلول شهر رمضان المبارك ، لأول مرة منذ ٧ سنوات، وذلك بعد عودتهم إلى ديارهم منذ شهر تقريبا.وممارسة طقوس الشهر الكريم .



وشارك متطوعون من مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بشمال سيناء ، أهالى تجمع ابو يوسف ، احد تجمعات منطقة الغراء بمركز الشيخ زويد بشمال سيناء ، فرحة استقبال شهر رمضان ، لأول مرة بمنطقتهم بعد غياب سنوات .

يوم ترفيهي

وقال محمد حسين ابو عيطة من أبناء الحي ان الشباب المتطوع قضوا يوم ترفيهي مع أطفال التجمعات المنطقة ، وذلك بتعليق زينة رمضان ، كما تم توزيع هدايا على 4 أسر دعما من المؤسسة لتحقيق الاستقرار فى منازلهم،

وذلك لإبراز دور المجتمع المدني في مؤازرة لجهود الدولة ، وذلك من أجل تقديم الخدمات وجهود المجتمع المدنى فى الإسهام بدوره لخدمة الأسر بقرى مركز الشيخ زويد .

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