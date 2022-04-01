تخفيضات بالجملة على أسعار البلح والألبان في معارض أهلا رمضان

قال أشرف عبد الشافي أحد المشاركين في معرض أهلا رمضان الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركته المتخصصة في مجال التمور حرصت على المشاركة في معرض أهلا رمضان تماشيا مع توجهات الدولة والقيادة السياسية في التخفيف على المواطن من عبء ارتفاع الأسعار وخاصة فيما يخص السلع الموسمية المتعلقة بالشهر الكريم.

وأوضح لـ صدى البلد أن أسعار البلح والتمور تتضمن تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% وسط أصناف منوعة لتلبية جميع الأذواق بداية من البلح العادي حتى أفخر أنواع التمور السعودية والتونسية أيضا.

فيما كشف إسلام رمضان لـ صدى البلد أحد المشاركين في معرض أهلا رمضان مندوبا عن إحدى شركات الألبان عن تخفيضات كبيرة في أسعار الألبان والعصائر داخل معرض أهلا رمضان مقارنة بأسعار هذه المنتجات خارج المعرض، لافتا إلى طرح سعر لتر اللبن بـ 15 جنيها داخل معرض أهلا رمضان مقارنة من 18 جنيها خارج المعرض.

وتواصل الدولة المصرية جهودها لدعم المواطنين وتوفير جميع احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال التوسع في معارض "أهلا رمضان"، والتي تبقى مختلفة هذا العام في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية، وهو ما حدا بالدولة إلى أن تمد العمل في تلك المنافذ لما بعد الشهر الكريم، وقد حرصت الدولة على زيادة الإتاحة والمعروض من كافة السلع وبنسب تخفيضات كبيرة، وانتشار هذه المعارض في مختلف المحافظات وإشراك السلاسل التجارية الكبرى بها، في محاولة لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية عن المواطنين وتماشياً مع النمط الاستهلاكي المتزايد في هذه الفترة من كل عام.