بعد نهاية اللقاء .. لاعبو الزمالك يهدون فريق ساجرادا قمصان مباراة الليلة

حرص لاعبو فريق ساجرادا الأنجولي على التوجه لغرفة ملابس فريق الزمالك عقب نهاية مباراة اليوم بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا، وطلبوا الحصول على قمصان لاعبي الأبيض.

ولبى لاعبو الزمالك طلب لاعبي الفريق الأنجولي ومنحوهم قمصانهم عقب نهاية اللقاء.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

التعادل رفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث، في حين رفع ساجرادا رصيده إلى نقطتين يحتل بهم المركز الأخير.