معركة الأرض.. مومياوات عمرها 7 آلاف سنة مهددة بالتآكل

برغم ندرة الآثار في تشيلي، إلا انها تكافح للحفاظ على ما تبقى منها، إذ أصبحت المومياوات مهددة بالتآكل التام رغم دفنها لآلاف السنين تحت الأرض.

ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، قال علماء الثار إنهم كانوا يقومون بتحديد مكان مومياوات “شينشورو” القديمة المدفونة تحت الأرض، واتضح تآكل الهياكل العظمية باختلاف درجات قربها من السطح.

واتضح أن سبب عرضها لضرر بالغ كان هبوب رياح قوية وزيادة هطول الأمطار في منطقة تشيلي، ويأتي ذلك بعد سنوات فقط من تعرض الرفات لتهديد آخر مرتبط بأزمة المناخ.

وقال العلماء في وقت سابق إن مومياوات تشينشورو المحفوظة في متحف في شمال تشيلي تأكلت بسبب البكتيريا وتحولت إلى مادة لزجة سوداء في عملية تسريعها بسبب الرطوبة العالية.

وكانت تعاني المنطقة المحلية بسبب الاحتباس الحراري، ولكن الآن ، يعمل العلماء على إنقاذ تلك المومياوات التي لا تزال مدفونة في مقبرة في أريكا، وكانت قد تعرضت مؤخرًا لظروف الطقس القاسية التي كشفت عنها.

وقال عالم آثار يدعى كامبوس: “في كل مرة تظهر فيها جثة ، نضع العلم جانبا، ونقوم بدفنها مرة أخرى، وتم الحفاظ عليهم تحت الأرض لمدة 7000 عام”.

ومن المعروف أنه كان الشينشوروس من البدو الرحل الذين عاشوا بين بيرو وتشيلي. وتشمل مقابرهم المنتشرة في جميع أنحاء شمال تشيلي كلاً من مومياوات اصطناعية وبقايا أخرى محفوظة بسبب العوامل البيئية.

حتى وقت قريب، كان يُعتقد أن مومياواتهم هي الأقدم في العالم. لكن دراسة أجريت في وقت سابق من هذا العام قالت إن البقايا المكتشفة في البرتغال عمرها 8 آلاف عام ويمكن أن تسرق اللقب باعتبارها الأقدم.

ومن جانبه قال كريستيان زافالا ، رئيس بلدية كامارونيس، إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات للتأكد من أن البيئة لم تتسبب الآن في اختفاء رفاتهم، موضحا أنه إذا لم يتم الاعتناء بالشينشورو ، فسوف يختفوا بسبب تغير المناخ" .

وواجهت شيلي موجة جفاف استمرت 10 سنوات نتيجة للاحترار العالمي ، مما دفع وزير العلوم إلى إعلان أزمة المناخ حالة طوارئ.