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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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آخر قرارات الإفتاء: ١٠ جنيهات قيمة إفطار اليوم لكبار السن والمرضى

الإعلامية ايمان ابو
الإعلامية ايمان ابو طالب

كشفت الإعلامية ايمان ابو طالب، في برنامجها بالخط العريض، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، آخر قرارات دار الإفتاء بمناسبة شهر رمضان. 
وأكد الإعلامية ايمان ابو طالب، أن ١٠ جنيهات قيمة إفطار اليوم لكبار السن والمرضى، مشيرة إلى أن في شهر رمضان من الاشهر الرائعة في العام. 
وأضافت الإعلامية ايمان ابو طالب، أن دار الإفتاء قالت إنه تتحقق القدرة على الصوم بالصحة؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومن في معناه ممن تلحقه مشقة بالصوم بنصيحة الطبيب المختص، وبالإقامة فلا يجب على المسافر، وبعدم المانع شرعًا فلا يجب على الحائض والنفساء.

وتابعت الإعلامية ايمان ابو طالب، انه اوضحت دار الإفتاء أنه من أفطر في هذا الوقت لعذر فلا إثم عليه حينئذ، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء كالمريض مرضًا مزمنًا لا يستطيع معه الصوم، فعليه فدية عن كل يوم، ومقدارها 10 جنيهات كحد أدنى.
 

إيمان أبو طالب دار الإفتاء اخبار التوك شو شهر رمضان قناة الحياة

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