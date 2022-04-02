البورصة تخسر 39.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الأول حوالي 39.2 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 726.4 مليار جنيه، مقابل 765.6 مليار جنيه، بنهاية الربع المقارن لتمثل نسبة الانخفاض نحو 5.1%.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر EGX30 عند 11238 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 5.95%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI انخفاضا بنسبة 13.24% مغلقًا الفترة عند 1910 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 6.37% مغلقًا الفترة عند 1811 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضًا بنحو 3.63% مغلقا عند 13711 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 11.1% مغلقا الفترة عند 2893 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الحالي نحو 447.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 22.11 مليون ورقة منفذة على 2.326 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 266.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 31.979 مليون ورقة منفذة على 2.623 ألف عملية خلال الربع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 14.45% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 85.55% خلال الربع.