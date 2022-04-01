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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود عبد المغني: مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقة

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

كشف الفنان محمود عبد المغني، تفاصيل جديدة عن مسلسل العائدون، مؤكدا أن هذا العمل في غاية الأهمية.

وأضاف محمود عبد المغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن :"هنعرف حاجات مهمة وخطر محدش كان يعرف عنها حاجة، وهناك جوانب إنسانية واجتماعية لكل شخصية في هذا العمل". 

وتابع الفنان محمود عبد المغني، أن هذا العمل مستوحى من أحداث حقيقة، ومسلسل العائدون يجيب عن سؤال العائدون من داعش هيروح فين، وهذا العمل في غاية الروعة.

وأكمل الفنان محمود عبد المغني، أنه سعيد بالعمل مع نجوم كبار في هذا العمل الفني الهام وفخور. 

محمود عبد المغني مسلسل العائدون اخبار التوك شو

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