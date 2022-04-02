أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول رمضان.. اتصالات متبادلة بين السيسي وزعماء العرب للتهنئة بحلول الشهر المعظم.. ورسالة خاصة من الرئيس للشعب المصري : أدعو الله أن يلهمنا الصواب لما فيه الخير

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني ، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" اتقدم للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني ، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات، وأدعو الله في هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر.

حفظ الله مصر وشعبها.. وكل عام وأنتم بخير.

رئيس العراق ورئيس الوزراء

وفي اتصال هاتفي، تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

أعرب خلاله برهام صالح، ً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بالتقدم والازدهار.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من شقيقه الرئيس العراقي، متمنياً لدولة العراق الشقيقة تحقيق الأمن والاستقرار.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفياً أيضًا مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، حيث تقدم بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

ولي عهد أبو ظبي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وقد توجه الرئيس السيسي، بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين، وذلك للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب عن خالص تمنياته لشعب وحكومة السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك.

وقد أعرب جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعباً، داعياً أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

الرئيس الجزائري: لمصر وحكومتها التوفيق والازدهار

وفي اتصال هاتفي آخر، أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، وتقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

أمير قطر: تمنياتنا لمصر بالتقدم والازدهار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تقدم بالتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك، داعياً الله أن يُعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وتوجه أمير دولة قطر، بالشكر للرئيس على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بالتقدم والازدهار.

العاهل البحريني

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وتوجه الرئيس السيسي بالتهنئة لشقيقه ملك البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للبحرين والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار.

وبادل الملك البحريني شقيقه الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.