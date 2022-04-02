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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص حاول تهريب كوكايين وبذور ماريجوانا بمطار القاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة كوكايين وبذور نبات الماريجوانا المخدر، ومطحنه بها نفس النبات المخدر بين ملابسه بمطار القاهرة قادما من فرنسا.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب مصري بحوزته مواد مخدرة، حاول تهريبها من فرنسا إلى داخل البلاد بين ملابسه، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس استوقف محمود احمد عبد المطلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود محمد شحاته مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود بعض الكثافات العضوية.

قام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط لفه بلاستيك بها 12 من بذور نبات الماريجوانا المخدر، ومطحنه بها نفس النبات المخدر و3 أكياس شفافه صغيرة بهم بودرة الكوكايين المخدر مخبأين داخل جيوب الملابس.

أمر أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الي النيابة المختصة.

حبس شخص تهريب كمية من المواد المخدرة المواد المخدرة كوكايين الماريجوانا

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