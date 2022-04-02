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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البابا يعتذر للسكان الأصليين في كندا بسبب انتهاكات مدارس الكنيسة الكاثوليكية.. فيديو

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

قدم البابا فرنسيس الجمعة اعتذارًا تاريخيًا للسكان الأصليين في كندا لما تعرضوا له من انتهاكات مؤسفة" في المدارس التي كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية. 

 

وقال البابا إنه يأمل في زيارة كندا في أواخر يوليو- المقبل لتقديم الاعتذار شخصيًا إلى الناجين من حملات المبشرين السيئين الذين أرسلتهم الكنيسة الكاثوليكية إلى كندا. والتمس فرنسيس المغفرة خلال لقاء مع العشرات من أعضاء مجتمعات ميتيس وإينويت والأمة الأولى الذين تنقلوا إلى روما لطلب اعتذار بابوي والتزام الكنيسة الكاثوليكية بإصلاح الضرر.

قال البابا الذي يعد أول حبر أعظم من الأمريكيتين إنه يأمل في زيارة كندا "في الأيام" المشارفة لعيد القديسة آنا، الذي يصادف يوم 26 يوليو- ويخصص لجدة المسيح.


أُجبر أكثر من 150 ألف طفل من المجتمعات الأصلية في كندا على الالتحاق بالمدارس المسيحية التي تمولها الدولة بداية من القرن التاسع عشر حتى السبعينيات في محاولة لعزلهم عن تأثير عائلاتهم وثقافتهم.

الكنيسة الاعتذار بشري البابا فرنسيس الأمريكي

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