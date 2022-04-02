أخبار الفن| رحمة أحمد تفجر مفاجأة حول الكبير أوي 6.. ظهور نادر لـ قيس عبد الفتاح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها انسحاب مخرج مسلسل محمد رمضان قبل عرض الحلقة الأولى، رحمة أحمد تفجر مفاجأة حول الكبير أوي 6، ظهور نادر لـ قيس عبد الفتاح، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشر المطرب محمد شاهين -عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- مقطع فيديو قصير ظهر فيه يؤدي أغنية «البخت» لمغني الراب ويجز، وذلك على طريقة شاهين الخاصة.

وعلق محمد شاهين، على أغنية البخت التي أداها بصوته قائلًا: «اسمعوا البخت بالشكل الجديد 😅 ل ويجز».

أعلنت قناة cbc العامة مواعيد عرض خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التي يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الفضيل.

أعلنت قناة ON مواعيد عرض خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التي يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الفضيل.

أعلنت قناة "الحياة" عن مواعيد عرض خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التي يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الفضيل.

ظهر الفنان قيس عبد الفتاح، مساء اليوم الجمعة 1 أبريل، في عزاء شقيق الفنانة عفاف شعيب، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ويعد ظهور قيس عبد الفتاح في عزاء شقيق عفاف شعيب، إحدى المرات النادرة التي ظهر فيها خلال السنوات الماضية، فهو لم يظهر على الساحة أو في أي مناسبة لعدة سنوات.

نشرت الفنانة رحمة أحمد، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فجرت من خلاله مفاجأة حول مسلسل الكبير أوي 6 للفنان أحمد مكي، قبل يوم واحد من عرضه غدًا السبت أول شهر رمضان المبارك.

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، أنها انزعجت كثيرًا بسبب الشائعات المغلوطة حول تعرضها لسرقة مجوهراتها الخاصة خلال اليومين الماضيين.