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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| رحمة أحمد تفجر مفاجأة حول الكبير أوي 6.. ظهور نادر لـ قيس عبد الفتاح

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها انسحاب مخرج مسلسل محمد رمضان قبل عرض الحلقة الأولى، رحمة أحمد تفجر مفاجأة حول الكبير أوي 6، ظهور نادر لـ قيس عبد الفتاح، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

محمد شاهين يغني البخت لـ ويجز على طريقته الخاصة

نشر المطرب محمد شاهين -عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- مقطع فيديو قصير ظهر فيه يؤدي أغنية «البخت» لمغني الراب ويجز، وذلك على طريقة شاهين الخاصة.

وعلق محمد شاهين، على أغنية البخت التي أداها بصوته قائلًا: «اسمعوا البخت بالشكل الجديد 😅 ل ويجز». 

 

دراما رمضان 2022| مواعيد عرض 5 مسلسلات على قناة cbc العامة

أعلنت قناة cbc العامة مواعيد عرض خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التي يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الفضيل.

 

دراما رمضان 2022.. مواعيد عرض 10 برامج ومسلسلات على قناة ON

أعلنت قناة ON مواعيد عرض خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التي يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الفضيل.

 

دراما رمضان 2022| مواعيد عرض 7 برامج و5 مسلسلات على قناة الحياة

أعلنت قناة "الحياة" عن مواعيد عرض خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التي يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الفضيل.

 

نجم خلي بالك من زوزو .. ظهور نادر لـ قيس عبد الفتاح

ظهر الفنان قيس عبد الفتاح، مساء اليوم الجمعة 1 أبريل، في عزاء شقيق الفنانة عفاف شعيب، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ويعد ظهور قيس عبد الفتاح في عزاء شقيق عفاف شعيب،  إحدى المرات النادرة التي ظهر فيها خلال السنوات الماضية، فهو لم يظهر على الساحة أو في أي مناسبة لعدة سنوات. 

 

قبيل عرض الحلقة الأولى.. رحمة أحمد تفجر مفاجأة حول الكبير أوي 6

نشرت الفنانة رحمة أحمد، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فجرت من خلاله مفاجأة حول مسلسل الكبير أوي 6 للفنان أحمد مكي، قبل يوم واحد من عرضه غدًا السبت أول شهر رمضان المبارك.

 

بعد شائعات تعرضها للسرقة.. تعليق جديد من الإعلامية جاسمين طه زكي

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، أنها انزعجت كثيرًا بسبب الشائعات المغلوطة حول تعرضها لسرقة مجوهراتها الخاصة خلال اليومين الماضيين.

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