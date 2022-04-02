النقض توضح معني مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

جاء في حيثيات الحكم أن المادة ٢٥ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مفادها المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه.

وتحري حقيقة الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض و عدم تضمن المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك ما من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيته دون رضاه ومصادفته واقعة حرر بشأنها محضر. أثره : عدم تأثيمه بالمادة ٢٥ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه والقضاء بالبراءة.