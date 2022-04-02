مكتوب حلو.. بطلات أحلام سعيدة يكشفن تفاصيل أدوارهن في المسلسل

أعربت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بالعمل الكوميدي الذي تقدمه في السابق الرمضاني خلال العام الجاري "أحلام سعيدة" قائلة :مسلسل اجتماعي لايت وأنا بقوم بدور شيرين وهي شخصية عندها أرق مش بتنام بتروح مكان "ثيرابي" وبتتعرف على مجموعة من الستات هناك وبيتعرفوا على بعض وبتبدأ رحلة العلاقة بينهن.



تابعت في لقاء من كواليس مسلسل أحلام سعيدة خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:مشاكلهم بتخش في بعض وبتحصل مواقف كوميدية وإنسانية ولطيفة.



والتقطت أطراف الحديث الفنانة مي كساب قائلة: دوري في أحلام سعيدة عبارة عن شخصية "ليلى" وهي ربة منزل بتروح عند نفس الدكتورة اللي بتروح ليها شيرين وفريدة والمميز أن الثلاث شخصيا قادمات من عوالم مختلفة وده بيعمل مفارقات حلوة.



أتمت: المسلسل حلو ومكتوب حلو جداً.



أما شيماء سيف فذكرت أنها تقوم بدور شخصية "صدفة" وهي شخصية غريبة وعجيبة فيها تركيبة عجيبة.