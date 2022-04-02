جمال علام يكشف موعد تقديم الاحتجاج على أحداث مباراة مصر والسنغال

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن تواجده في قطر على رأس الوفد المصري جاء لحضور الكونجرس بدعوة من الاتحادين الدولي والأفريقي وليس لتقديم ملف الاحتجاج على مباراة الإياب بين مصر والسنغال.



شدد جمال علام في تصريحات تليفزيونية على أن الاحتجاج الرسمي على مباراة الإياب بين مصر والسنغال جري إرساله للفيفا في داكار بمجرد انتهاء مباراة الإياب وتضمن ملف الاحتجاج تغيير مطار نزول طائرة المنتخب في السنغال وسوء معاملة استقبال البعثة المصرية واجبار البعثة على النزول بفندق يبعد عن ملعب المباراة 80 كم.



كان جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم كشف العراقيل التي واجهت منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في يوم مباراة الإياب أمام نظيره منتخب السنغال التي أقيمت في داكار التي بدأت من التحرك من فندق الإقامة حتى الوصول إلى ملعب اللقاء.



قال جمال علام في تصريحات تليفزيونية : تحركت بعثة منتخب مصر من فندق الإقامة الساعة 2.30 وكان من المفترض أن نصل إلى ملعب المباراة الساعة الثالثة عصرا لكن تعرضنا لمضايقات على الطريق والأوتوبيس حينما وصل لم يدخل للإستاد مباشرة وحرص على الطواف حول الملعب وسط استفزازات الجماهير السنغالية.



وأضاف رئيس اتحاد الكرة: حافلة منتخب مصر التي تحركت من الفندق للملعب لم يصاحبها أي تأمين باستثناء فردين أمن على موتسيكلات وانفجر الملعب بالليزر والميكرفونات والقاء الزجاجات والألعاب النارية وكل الممنوعات تواجدت في مباراة الإياب بين منتخب مصر ونظيره السنغالي.



وتابع رئيس الجبلاية : ليس من العدل تعرض بعثة منتخب مصر الوطني للقذف بالطوب والحجارة في الحافلة خلال التحرك من الفندق إلى ملعب المباراة إلى جانب أنه كان هناك تعسف في دخول الجماهير المصرية لملعب المباراة من الأمن السنغالي رغم إنهاء الأمور قبلها بيوم مع مسئولي اللقاء هناك.



وتأهل منتخب السنغال بقيادة إليو سيسيه هل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر الوطني بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل منهما.



وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفس النتيجة قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.



وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح عمرو السولية وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد فيما سجل لمنتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

يذكر أن اتحاد الكرة تقدم بشكوي تضمنت ملفا كاملا بالتجاوزات الصادرة في لقاء الإياب من جانب الجماهير السنغالية منذ الوصول إلى داكار حتى انتهاء المباراة بتأهل أسود التيرانجا على حساب الفراعنة الكبار.



