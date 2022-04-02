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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اصنع التاريخ.. مشروع طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة لسياحة الزفاف.. تفاصيل

مشروع طلاب كلية الإعلام
مشروع طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة لسياحة الزفاف

قالت الدكتورة آلاء فوزي مدرس العلاقات العامة والإعلان بإعلام القاهرة، إن هناك مجموعة من الطلاب بكلية الإعلام يقدمون مشروع تخرجهم، وكانت الفكرة عن "سياحة الزفاف في مصر"، مشيرة إلى أنها تعجبت من الفكرة في البداية.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن سياحة الزفاف تحقق مكاسب عالمية كبيرة، لافتة إلى أن جميع أشكال الأفراح موجودة في مصر. 


وذكرت أن الطلاب استعرضوا التنوع في الثقافات التي تقدم خدمات ترضى أي أجانب يقومون بحفل زفافهم، لافتة إلى أن الطلاب قدموا حملة إعلامية بعنوان "اصنع التاريخ"، دلالة على مصر وفكرة الزواج تصنع التاريخ الشخصى، حيث الحملة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك استقصاء مع الأجانب.

الدكتورة آلاء فوزي كلية الإعلام سياحة الزفاف في مصر الافراح اصنع التاريخ

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