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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث لعلاج إبنها من مرض غريب لا يستطيع الأطباء تشخيصه

صدى البلد

أرسلت القارئة ديما علاء شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد تستغيث لعلاج ابنها قبل وفاته.

وقالت ديما في استغاثتها أنقذني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا أم لطفلين في شهادة الوفاة والثالث بين الحياة والموت في مستشفى سموحة الجامعي حكايتي بدأت في ٢٠١٩ حملت وأنجبت زي اي ام طفل سليم كامل وفي عمر ٣٣ يوما مات ابني بتدهور حالته الصحية فجأه وفي ٢٠٢٠حملت وقمت بإجراء  فحوصات وتحاليل والنتائج كلها طبيعيه وأنجبت بنتي وقمت بإجراء إشاعات وتحاليل جينات وأمراض دم ووراثة ومفيش اي سبب وعند عمر ٤٩يوما ماتت بنتي بتدهور شديد في الحالة الصحية أيضا وبدون مقدمات.

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والان ابني الثالث بيموت بتدهور شديد في حالته الصحية أيضا ابني عنده ٤شهور عجز الأطباء عن اكتشاف مرض لابني أجهزة الجسم في تدهور تام وهو في مستشفى سموحه انقذني يا سيادة الرئيس انا ام ولادي ماتو قدام عنيا مش عارفه اعملهم حاجه تولي حالة ابني يا ريس اعرف ابني عنده ايه للتواصل مع مقدم الشكوى
0100 842 0660.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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