قارئة تستغيث لعلاج إبنها من مرض غريب لا يستطيع الأطباء تشخيصه

أرسلت القارئة ديما علاء شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد تستغيث لعلاج ابنها قبل وفاته.

وقالت ديما في استغاثتها أنقذني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا أم لطفلين في شهادة الوفاة والثالث بين الحياة والموت في مستشفى سموحة الجامعي حكايتي بدأت في ٢٠١٩ حملت وأنجبت زي اي ام طفل سليم كامل وفي عمر ٣٣ يوما مات ابني بتدهور حالته الصحية فجأه وفي ٢٠٢٠حملت وقمت بإجراء فحوصات وتحاليل والنتائج كلها طبيعيه وأنجبت بنتي وقمت بإجراء إشاعات وتحاليل جينات وأمراض دم ووراثة ومفيش اي سبب وعند عمر ٤٩يوما ماتت بنتي بتدهور شديد في الحالة الصحية أيضا وبدون مقدمات.

والان ابني الثالث بيموت بتدهور شديد في حالته الصحية أيضا ابني عنده ٤شهور عجز الأطباء عن اكتشاف مرض لابني أجهزة الجسم في تدهور تام وهو في مستشفى سموحه انقذني يا سيادة الرئيس انا ام ولادي ماتو قدام عنيا مش عارفه اعملهم حاجه تولي حالة ابني يا ريس اعرف ابني عنده ايه للتواصل مع مقدم الشكوى

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